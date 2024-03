Botafogo e Real Brasília empatam sem gols no Brasileirão Feminino

Botafogo e Real Brasília empatam no Nilton Santos - (crédito: Foto: Staff Images Woman/CBF) Jogada10 Jogada10

Botafogo e Real Brasília empataram sem gols na tarde desta quinta-feira (28/03), no Nilton Santos, pela quarta rodada do Brasileirão Feminino. As atacantes alvinegras construíram chances de perigo, mas não foram eficientes na finalização e não conseguiram estufar as redes adversárias.

O Glorioso, dessa forma, saiu em branco do Nilton Santos e não conseguiu vencer no Brasileirão Feminino. O time não vem tendo um bom início de campeonato e está cada vez mais próximo da zona de rebaixamento.

Botafogo x Real Brasília

O Botafogo começou com muito volume de jogo, subindo as linhas de marcação e trazendo dificuldades para saída de bola do Real Brasília. O Glorioso, dessa forma, quase marcou com Kélen e Nathane no primeiro tempo. As atacantes se movimentaram e construíram chances, mas não conseguiram ser efetivas na conclusão. A equipe brasiliense, por outro lado, optou por jogar recuada e explorar os contra-ataques, mas não encontrou muitos espaços para finalizar.

O Botafogo caiu de rendimento no segundo tempo, mas continuou pressionando e partindo em direção ao ataque. O Glorioso, dessa forma, e quase marcou um golaço com Kélen. A atacante recebeu um lindo cruzamento de Mayara e cabeceou forte no ângulo, mas Dida fez uma bela defesa. A goleira brasiliense demonstrou muita segurança em campo e acabou sendo uma das destaques da partida.

