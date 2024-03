Tonali é acusado de violar as regras de apostas mais 50 vezes

O drama de Sandro Tonali com as apostas parece não ter fim. O italiano, que se transferiu para o Newcastle no início da temporada, recebeu uma suspensão de 10 meses por violar as regras de apostas esportivas enquanto jogava pelo Milan e pelo Brescia, seus clubes anteriores. Além da punição da Federação Italiana, Tonali agora está sendo acusado pela Football Association, o órgão regulador do futebol na Inglaterra, por violar as mesmas regras enquanto jogador do Newcastle.

De acordo com o comunicado do Newcastle, alega-se que Tonali quebrou a regra de apostas da FA em 50 ocasiões. O jogador teria apostado em jogos entre 12 de agosto e 12 de outubro de 2023. Ele tem até 5 de abril de 2024 para responder às acusações. O clube enfatizou que Tonali está cooperando totalmente com as investigações e continua recebendo apoio total.

Tonali foi suspenso em 27 de outubro do ano passado por 18 meses, mas sua pena acabou sendo reduzida para 10 meses. Esses casos de violação ocorreram entre agosto e outubro de 2023, quando o jogador, adquirido do Milan por 80 milhões de euros (R$ 432 milhões), ainda estava disponível para jogar pelo Newcastle.

