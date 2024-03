Lille x Lens: escalações e onde assistir

Jogadores do Lille durante treinamento da equipe - Foto: Divulgação / Lille - (crédito: Foto: Divulgação / Lille) Jogada10 Jogada10

A bola volta a rolar no Campeonato Francês nesta sexta-feira (29). Lille e Lens se enfrentam às 17h (de Brasília), no Estádio Pierre-Mauroy, na partida de abertura da 27ª rodada da Ligue 1. As equipes brigam na parte de cima da tabela e prometem um jogo equilibrado.

Como chega o Lille

O Lille está na quarta posição com 43 pontos e segue vivo na briga por uma vaga para a próxima edição da Champions. Os três primeiros colocados garantem a vaga. Ao mesmo tempo, a diferença para o Monaco, em terceiro, é de três pontos.

Porém, teve uma baixa de última hora para o jogo. Angel Gomes sofreu uma lesão no treino desta quinta-feira (28), e deve ficar afastado dos gramados por três semanas. Assim, o meia se junta a Rafael Fernandes, Samuel Umtiti e Andrej Illic no departamento médico do clube. No entanto, a boa notícia é que Tiago Moraes retorna ao time comandado pelo técnico Paulo Fonseca.

Como chega o Lens

Por outro lado, o Lens é o sexto colocado, na primeira posição fora da zona de classificação para as próximas competições europeias. Dessa maneira, a equipe segue viva na briga e pode ganhar posições em caso de vitória nesta sexta-feira.

Lille x Lens

27ª rodada do Campeonato Francês

Data e horário: sexta-feira, 29/03/2024, às 17h (de Brasília)

Local: Estádio Pierre-Mauroy, em Lille (FRA)

Lille: Chevalier; T. Santos, Diakite, Yoro e Ismaily; Bentaleb, Bruno Andre e André Gomes; Zhegrova, David e Haraldsson. Técnico: Paulo Fonseca.

Lens: Samba; Danso, Gradit e Medina; Frankowski, El Aynaoui, Mendy e Aguilar; Da Costa, Wahi e Sotoca. Técnico: Franck Haise

Onde assistir: Star+

