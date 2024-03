Nesta quinta-feira (28/3) será conhecido o segundo finalista do Paulistão-2024. às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque, o Palmeiras enfrentará o Novorizontino. Quem vencer, vai para a decisão. Em caso de empate, pênaltis. Quem levar a melhor será o rival do Santos na grande final. E a Voz do Esporte vai fazer a cobertura desta partida a partir das 20h (de Brasília), com um pré-jogo de primeira. E assim que a bola rolar, Christan Rafael comanda a narração.