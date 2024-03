Robert Renan se desculpa com torcida do Inter após pênalti perdido

Muito criticado pelo erro de pênalti que culminou na eliminação do Internacional na semifinal do Gauchão diante do Juventude, Robert Renan se pronunciou pela primeira vez sobre a cobrança de cavadinha. Nesta quinta-feira (28/3), o zagueiro brasiliense pediu desculpas à torcida colorada, aos jogadores, à comissão técnica e aos demais funcionários do clube, além de prometer dar a volta por cima com a camisa Colorada.

“Estou muito triste pelo que aconteceu e por ter decepcionado o clube. Em nenhum momento quis faltar com respeito ou fazer brincadeira. A única coisa que posso fazer neste momento é trabalhar muito, treinar cada vez mais forte e tentar reconquistar o carinho de toda a torcida, que sempre me tratou da melhor forma desde o primeiro dia que estive aqui. Peço que considerem esse pedido, pois vou dar a volta por cima. Sou jovem e tenho muito a aprender. Assumo a responsabilidade, assumo o risco! Como sempre foi na minha vida, eu sou assim, e voltarei mais forte”, escreveu o jogador de 20 anos.

Na partida da última segunda-feira (25/3), Robert Renan entrou aos 49 do segundo tempo justamente para participar da disputa de pênaltis. Já nas alternadas, ele repetiu a cavadinha que deu certo pelo Zenit em partida valendo título na Rússia, mas na nova tentativa parou no goleiro do Juventude e em seguida o Inter acabou eliminado.

Apontado como vilão no resultado, que estendeu o jejum do Inter para oito anos sem chegar na final do estadual, o jogador também foi vítima de racismo nas redes sociais. Nos comentários, criminosos citaram ofensas como “macaco”, “preto do c******” e “filho da p***”. Após a viralização do caso, as publicações foram apagadas e os autores privaram os próprios perfis. Por sua vez, Robert desativou a possibilidade do público comentar em algumas das fotos postadas por ele. Até o momento, o jogador e o Inter ainda não se pronunciaram sobre o crime racial.

Confira a nota na íntegra:

Nota oficial

Não vai ser com um pedido de desculpas que o meu erro será apagado. Mas o primeiro passo é pedir desculpas à torcida colorada, ao grupo de jogadores, à comissão técnica e aos funcionários. Prometo manter meu profissionalismo no dia a dia para ter a chance de me recuperar com todos. Estou muito triste pelo que aconteceu e por ter decepcionado o clube. Em nenhum momento quis faltar com respeito ou fazer brincadeira. A única coisa que posso fazer neste momento é trabalhar muito, treinar cada vez mais forte e tentar reconquistar o carinho de toda a torcida, que sempre me tratou da melhor forma desde o primeiro dia que estive aqui.

Peço que considerem esse pedido, pois vou dar a volta por cima. Sou jovem e tenho muito a aprender.

Assumo a responsabilidade, assumo o risco! Como sempre foi na minha vida, eu sou assim, e voltarei mais forte.

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima