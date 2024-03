Viola é homenageado na calçada da fama do Corinthians

Viola colocou seus pés e mãos na Calçada da Fama - (crédito: Foto: José Manoel Idalgo/Ag. Corinthians) Jogada10 Jogada10

Jogador que passou pelo Corinthians entre 1988 e 1995, o ex-atacante Viola recebeu nesta semana uma homenagem por parte do Corinthians. O velho ídolo corintiano eternizou seu nome, sua assinatura e seus pés na Calçada da Fama do clube, em evento ocorrido na última terça-feira (26). A solenidade contou com a presença de dirigentes do Timão, como o presidente Augusto Melo.

Com a camisa do Corinthians, Viola conquistou duas vezes o Campeonato Paulista, em 1988 e 1995. Na primeira destas conquistas, foi justamente dele o gol do título, na final diante do Guarani. Em 1995, ele fez parte do elenco campeão da Copa do Brasil pelo clube. Emocionado, ele falou sobre a oportunidade de colocar seu nome, agora fora das quatro linhas, na história corintiana, ao lado de grandes ídolos do clube.

“Estar aqui hoje, sendo eternizado desta forma, é uma emoção muito grande, é muito gratificante. Fica aí um legado para os netos, para os filhos. Eu acho que foi uma atitude muito boa da diretoria nos trazer aqui, num momento como esse. Estou muito grato, sempre fui muito grato ao Corinthians. Tudo o que eu tenho hoje , devo muito ao Corinthians”, afirmou Viola, que destacou a emoção pela homenagem:

“Ainda não caiu a ficha. Acho que, no Corinthians, tive bons serviços prestados. Não me vejo como craque, mas a disposição, a garra e a força de vontade eram grandes. Isso virou minha marca para a torcida e meus companheiros de time. Viola em campo era símbolo de guerra, não tinha bola perdida. E, com a habilidade que eu tinha, fiz vários gols”.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.