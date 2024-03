Com mais jogos por fazer, Cuiabá festeja mudança no Brasileiro Sub-20

Rikelme, uma das crias do Cuiabá, vê mudança com bons olhos - (crédito: Foto: AssCom Dourado) Jogada10 Jogada10

A ampliação do calendário para o Campeonato Brasileiro Sub-20 agradou o Cuiabá. No novo formato proposto pela entidade, divulgado na última segunda-feira (25), a competição passará a ter 198 partidas. Um número que é quase o dobro em relaõa ao ano passado, quando foram 103 os confrontos na competição. Assim, cada clube disputará, ao menos, 19 jogos: em 2023, o time matogrossense jogou apenas nove.

“Essa alteração feita pela CBF propicia um calendário completo para a categoria mais próxima da equipe profissional, aprimorando ainda mais o processo de formação. Temos como exemplo o Rikelme, destaque no Brasileirão sub-20 do ano passado e que acabou se tornando titular da equipe profissional”, destacou Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá.

De fato, Rikelme é a principal revelação cuiabana. Formado na base do Dourado, onde chegou aos 15 anos, o lateral-esquerdo foi o primeiro do clube a receber o chamado à Seleção Brasileira, em abril de 2022. Posteriormente, jogou o Pré-Olímpico, ocorrido no começo deste ano.

“Sou grato ao Cuiabá por tudo o que está acontecendo. Quero representar bem o clube que me formou como atleta e como pessoa. Além disso, dar orgulho à minha cidade e ao estado de Mato Grosso”, afirmou.

Cuiabá fará estreia na próxima semana

Além do Cuiabá, disputarão o Brasileiro Sub-20: América Mineiro, Athletico Paranaense, Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Ceará, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Bragantino, Santos e São Paulo.

Na primeira fase, os 20 clubes jogam entre si, em turno único. Os oito primeiros colocados avançam para as quartas de final. A partir dessa etapa, os confrontos serão eliminatórios, em ida e volta. A final é em 28 de setembro e o Cuiabá estreia em casa, contra o América, entre 2 e 4 de abril, em data a confirmar pela CBF.

