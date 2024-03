Após alcançar números históricos, Rossi busca primeiro título no Flamengo

Rossi vive bom momento no Flamengo - (crédito: Foto: Marcelo Cortes/CRF) Jogada10 Jogada10

Rossi mal chegou ao Flamengo e já alcançou números expressivos. Após ficar 964 minutos sem ser vazado, ele se tornou o goleiro com mais tempo sem sofrer gols na história do clube. O feito é inédito. No entanto, ainda falta conquistar títulos expressivos para coroar sua trajetória na Gávea.

Aliás, Rossi chegou ao Flamengo em julho de 2023 e chegou perto de ser campeão da Copa do Brasil. O goleiro atuou no jogo de volta da final, mas não chegou ao título da competição. O argentino, na época, estava se adaptando ao Rio de Janeiro e disputava suas primeiras partidas pelo clube.

Paredão do Flamengo

Depois da chegada de Tite, Rossi se consolidou como titular absoluto do Flamengo. O goleiro tem demonstrado segurança debaixo das traves e vem apresentando boas atuações nesta temporada. O argentino, por sinal, ainda não sofreu gols em 2024.

Rossi, por outro lado, agora está próximo de conquistar seu primeiro título na Gávea. Afinal, Flamengo e Nova Iguaçu são os finalistas do Campeonato Carioca. Os jogos estão marcados para os dias 30 de março e 7 de abril, respectivamente. As duas partidas acontecem às 17h (Horário de Brasília), no Maracanã.

Rossi tem personalidade de sobra e vive um bom momento no Flamengo. Portanto, chega motivado e confiante para as finais do Campeonato Carioca. O goleiro, que já alcançou números históricos no clube, agora está próximo de conquistar seu primeiro título na Gávea.

