Abel já planeja final contra o Santos: ‘Equipe melhor que do ano passado’

O Palmeiras venceu o Novorizontino por 1 a 0 nesta quinta-feira (28), no Allianz Parque, e se classificou para a grande final do Campeonato Paulista. Agora, o Verdão vai disputar o título com o Santos, nos dois próximos domingos, na Vila Belmiro e no Allianz Parque, respectivamente. Em coletiva após o jogo, Abel Ferreira destacou o equilíbrio do rival, mas acredita que o foco do adversário na decisão deve ser a Série B do Campeonato Brasileiro.

“É verdade que o Santos tem a ambição de ganhar e lutar, mas acho que, sinceramente, o Santos tem um longo ano pela frente, de ter que assumir a responsabilidade de protagonismo na Série B. Uma equipe muito bem montada, com jogadores experientes. É uma equipe melhor que a do ano passado. O treinador deles já disse que chega à final para ganhar, a ambição é essa. Uma final em dois jogos”, disse Abel Ferreira.

Abel ressalta força da sua equipe por chegar em tantas finais

O treinador também usou a entrevista para pedir paciência à torcida do Palmeiras. Abel falou sobre os riscos de não ter ido à final do Campeonato Paulista, após uma partida muito disputada contra o Novorizontino. Contudo, também ressaltou que sua equipe sempre está chegando em finais nos últimos anos.

“Peço paciência aos torcedores, por termos que ganhar todos os jogos, mas puxamos o nosso torcedor depois de fazer o gol. Nós sentimos o nervosismo de fora para dentro, mas peço que venham com vontade de apoiar e fazer essa festa sempre. Nos últimos anos tem um denominador comum que é chegar e disputar. Se ganhar é normal e se perder é fracasso? Eu não vejo assim, temos que chegar as finais, disputar e ganhar”, finalizou.

