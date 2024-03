Largo Beth Carvalho reinaugurado com novidades em frente à sede do Botafogo

General Severiano vai ficar um brinco com as obras - (crédito: Vitor_Silva) Jogada10 Jogada10

No próximo sábado (30), às 10h, a Prefeitura do Rio de Janeiro reinaugura o Largo Beth Carvalho, em frente ao palacete colonial de General Severiano. Desse modo, o Botafogo também homenageia uma de suas ilustres torcedores. Um dos ícones do samba, a sambista, morta em 2019, não escondia de ninguém sua paixão pelo Glorioso.

O projeto de reurbanização é uma parceria entre a cidade e o Museu Botafogo. Assim, além da homenagem à Madrinha do Samba, a estátua do Manequinho, um dos símbolos na história do Mais Tradicional, já foi restaurada e voltará a fazer o tradicional “xixi”.

O presidente do Botafogo, Durcesio Mello, detalhou os próximos passos da obra e sua importância no universo preto e branco.

“Está ficando lindo. Vai valorizar o Manequinho, que é tão importante e místico para todo botafoguense. Também vai enaltecer ainda mais o nosso casarão, o nosso palacete em General Severiano, onde em breve teremos o Museu Botafogo. Vai ser um complexo muito bonito para o Rio de Janeiro e para todo botafoguense. Estou muito feliz e muito orgulhoso dessa obra”.

