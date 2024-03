Pedrinho abriu mão de dívida do Vasco após se tornar presidente

“Abri mão devido ao estado do clube”, explicou.

Revelado nas divisões de base do clube, o ex-jogador processou o clube em 2009 e cobrava valores relacionados à rápida passagem no ano anterior. Na época, aliás, chegou vindo do Al Ain, dos Emirados Árabes, e ficou três meses no Cruz-Maltino em oito partidas.

Depois do clube entrar no Regime Centralizado de Execuções (RCE), Pedrinho entrou na fila de credores em março de 2022, com o valor de R$ 1.245.903,97 para receber, segundo o portal ‘ge’. Naquele momento, o Vasco quitou o débito com o pagamento de quatro parcelas.

– 24/03/2023 recebeu R$ 551.986,23

– 19/04/2023 recebeu R$ 185.736,27

– 26/05/2023 recebeu R$ 402.032,25

– 27/07/2023 recebeu R$ 106.149,22

Extinção da execução cruz-maltina