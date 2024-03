Carpini tem elenco completo, visando estreia na Libertadores

James retorna e São Paulo terá elenco completo visando estreia na Libertadores - (crédito: Foto: Divulgação/São Paulo) Jogada10 Jogada10

O técnico Thiago Carpini terá todo o elenco à disposição nesta sexta-feira (29), seis dias antes da estreia da equipe na Copa Libertadores. O plantel ficará completo com a chegada de James Rodriguez, que estava com a seleção da Colômbia. Assim, o treinador deve preparar o time titular para o duelo contra o Talleres, em Córdoba, no dia 4 de abril.

O colombiano, que disputou amistosos com sua seleção na Europa, é o último dos convocados a voltar aos trabalhos com o São Paulo. Bobadilla, Rafael, Ferraresi, Pablo Maia e Arboleda se reapresentaram nesta semana e já iniciaram as atividades. Os quatro últimos vem sendo titular do Tricolor Paulista nos últimos jogos.

Aliás, o São Paulo está treinando há duas semanas com o elenco desfalcado, por conta dos jogadores convocados. Além disso, o Tricolor não entra em campo durante o mesmo período, por ter caído precocemente para o Novorizontino, nas quartas de final do Campeonato Paulista.

Carpini, porém, ainda tem problema com atletas lesionados. São oito em recuperação: Calleri, Nikão, Luiz Gustavo, Rodrigo Nestor, Welligton Rato, Moreira, Patrick e Sabino.

Rato, Nestor e Nikão treinaram com o grupo nesta semana e vivem a expectativa de estarem na lista de relacionados para o duelo em Córdoba. Além disso, Calleri , que teve dores na perna por causa do rompimento de um cisto, disse recentemente numa live que estará em campo também na Argentina.

Por fim, o São Paulo divulgou uma lista com 50 jogadores inscritos para a disputa da Libertadores, e todos os atletas da equipe principal estão na relação. Agora, Carpini terá seis dias para definir quem será a equipe titular na estreia.

