Abel e jogadores aprovam novo gramado do Allianz Parque

O Palmeiras voltou a atuar no Allianz Parque após dois meses, na vitória diante do Novorizontino por 1 a 0, nesta quinta-feira (28), pela semifinal do Campeonato Paulista. E pelo relato dos jogadores e do técnico Abel Ferreira, o novo gramado do estádio aparenta estar aprovado.

“Muito importante para a gente voltar para casa, nosso ambiente, no estádio onde a gente realmente gosta de jogar, campo muito bom. Podemos dizer que deu uma boa melhorada do que já tinha, então quem ganha são todos os atletas. O adversário que joga de jogar com a bola no chão, toque de bola, tenho certeza que não vai sentir dificuldade de estar aqui. Estamos felizes, os torcedores também vieram, cantaram”, disse Abel.

O gramado do estádio do Palmeiras foi pivô de uma grande polêmica neste começo de ano. Isso porque o termoplástico que preenchia o gramado, estava derretendo e causando problemas nas chuteiras dos atletas. Após interditar o estádio, o Verdão instalou uma cortiça no lugar do antigo material.

Novo gramado do Allianz Parque gerou nervosismo

Demais atletas, como Aníbal Moreno, por exemplo, também relataram a melhora no campo de jogo, que vai receber a final do Paulistão. Contudo, Abel relatou um certo nervosismo dos jogadores antes e durante a partida.

“Nem no CT treinamos no sintético, foi a primeira vez depois de muito tempo, foi a primeira vez com 40 mil, estávamos todos nervosos, é normal querer ter um bom desempenho frente ao nosso público, queríamos entrar e fazer dois três, mas não deu e foi mérito do adversário”, finalizou o treinador.

