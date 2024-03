Xabi Alonso define o seu futuro para a próxima temporada

Xabi Alonso é o nome que comanda a temporada irretocável do Leverkusen - (crédito: Divulgação/Bayer Leverkusen) Jogada10 Jogada10

O mistério sobre o futuro do técnico Xabi Alonso acabou. O treinador vai permanecer no Bayer Leverkusen na próxima temporada do futebol europeu.

Após reuniões com a diretoria, o martelo do comandante foi batido e ele permanecerá na Alemanha para cumprir o seu contrato.

“Tive um bom encontro com o Bayer Leverkusen e informei que ficarei e continuarei. Depois de muita conversa sobre meu futuro, aproveitei o intervalo para refletir e tomar minha decisão. Meu trabalho no Bayer ainda não acabou” iniciou Xabi ao jornalista Fabrizio Romano.

“Meu trabalho ainda não acabou. Quero ajudar o clube, ajudar os jogadores a evoluir, a diretoria é ótima… aqui tudo é fantástico. Ainda sou um jovem treinador, mas penso que está é a melhor decisão para meu futuro. Demorei e tenho certeza disso”, concluiu.

Cobiçado no velho continente

Antes de firmar a sua continuidade no Leverkusen, Xabi Alonso teve o seu nome ligado a outros clubes grandes do velho continente.

O mais interessado era o Bayern de Munique. Com a eminente saída de Tomas Tuchel, o gigante bávaro sonhou com a contratação do treinador.

Porém, de acordo com as informações da imprensa local, o ambiente tumultuado do Bayern não animou Xabi Alonso, que preferiu recusar qualquer tipo de conversa.

O Liverpool também cogitou entrar na disputa pelo espanhol e usou a identificação da época de atleta para cativar Alonso. Com Jurgen Klopp fora de Anfield assim que a temporada acabar, os Reds buscam um substituto e, Xabi Alonso, na visão da diretoria, era o nome ideal.

Título mais próximo

Com a continuidade assegurada, Xabi Alonso e Bayer Leverkusen acertam os ponteiros e trabalham de olho na conquista da Bundesliga.

Após 26 rodadas disputadas, o time alemão está na liderança da competição com um desempenho surpreendente. Até o momento, a campanha é irretocável com 22 vitórias e quatro empates.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.