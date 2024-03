‘Não podemos perder nossa identidade’, diz técnico do Nova Iguaçu sobre a final do Carioca

Técnico Carlos Vitor durante treino do Nova Iguaçu - (crédito: Foto: Vitor Melo/NIFC) Jogada10 Jogada10

O Nova Iguaçu fez história ao se classificar para a final do Campeonato Carioca. No entanto, o Orgulho da Baixada não quer parar por aí! A expectativa é que a equipe do técnico Carlos Vitor não mude a sua identidade diante do poderoso time da capital. Quem garante isso é o próprio treinador, em coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira (29).

“A gente sabe o que o Flamengo representa na América do Sul. Mas não podemos perder nossa identidade. O que nos trouxe até aqui foi o perfil de fazer um jogo diferente. Isso nos credenciou. O Flamengo vai pressionar, ser agressivo, mas se tem uma coisa para a qual estamos preparados é esse momento”, disse o treinador.

“Esse momento é contagiante. O esporte aproxima as pessoas, junta as etnias, rompe barreiras, vive momentos de muita satisfação. Muita gente enxerga Nova Iguaçu de forma depreciativa. O esporte vai rompendo, trazendo as pessoas, fazendo ser carismático. A gente sente que as pessoas tratam de forma carinhosa porque também somos simples, não se vê vaidade, sou muito humilde. Isso só fortalece para mobilizar o município”, completou.

Apoio dos rivais do Flamengo

Aliás, se por um lado o Nova Iguaçu encara um dos grandes do Rio na decisão, por outro conta com as torcidas dos rivais do Flamengo. Em tom descontraído, Carlos Vitor abordou o tema.

“Eu transfiro a responsabilidade, digo que sou apenas um facilitador e colaborar do trabalho. Isso vai nutrindo a gente de coisas boas. É bom ter isso, sentindo que tem a questão de rivalidade, mas em outros encantou mesmo. Há pessoas que vão comprar até camisa para torcer. Ficamos muito felizes”, comentou. Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.