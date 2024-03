Rival do Fluminense, Alianza Lima não vence em casa pela Libertadores desde 2012

Alianza Lima voltou a vencer pelo Campeonato Peruano - (crédito: - Foto: Divulgação/Alianza Lima) Jogada10 Jogada10

O Fluminense fará sua estreia pela Libertadores na próxima quarta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), diante do Alianza Lima, no Peru. Assim, apesar de ser um adversário tradicional na história do torneio continental, a equipe peruana tem apresentado fragilidades ao longo da última década.

Com isso, o time não vence como mandante na competição desde 2012, quando bateu o Nacional, do Uruguai, por 1 a 0. De lá para cá, os peruanos estiveram presentes em seis edições do torneio, sem nenhuma vitória dentro de casa. Nesse sentido, o clube disputou a competição em 2015, 2018, 2019, 2020, 2022 e 2023, totalizando 16 partidas com mando de campo e nenhum triunfo.

Nas últimas duas edições da Libertadores, o Alianza caiu em grupos com times brasileiros. Em 2022, perdeu para o Fortaleza em duas oportunidades, tanto dentro quanto fora de casa. No ano seguinte, não conseguiu vencer o Atlético-MG, enquanto arrancou o empate no fim com o Athletico-PR, no Peru, mas foi derrotado em Curitiba.

Recuperação no Peruano

Após três derrotas consecutivas em jogos do Campeonato Peruano, o Alianza Lima voltou a vencer nesta quinta-feira, com triunfo por 3 a 0 sobre o Los Chankas. O zagueiro Carlos Zambrano marcou dois dos três gols da equipe, enquanto o atacante Cecilio Waterman ampliou, no Estádio Nacional.

Dessa forma, com o resultado, o time ocupa a quinta colocação da Liga 1 Apertura, com 15 pontos. A equipe comandada por Alejandro Restrepo está a cinco pontos do rival Universitário, que lidera com 20. Durante a data Fifa, aliás, eles também venceram um amistoso contra o Blooming, da Bolívia, por 1 a 0.

No Campeonato Peruano, o Alianza Lima não tem atuado no Alejandro Villanueva, palco da estreia do Fluminense na Libertadores, mas sim no Estádio Nacional. Algo que acontece devido a sanção de sete meses após um apagão proposital na final da competição em 2023. Por fim, agora, o time poderá voltar a atuar no “Mamute”, alcunha de sua casa.

Alianza Lima em casa na Libertadores desde 2012

1 – 1 x 0 Nacional-URU – 2012

2 – 1 x 2 Vasco – 2012

3 – 1 x 2 Libertad – 2012

4 – 0 x 4 Huracán – 2015

5 – 0 x 0 Boca Juniors – 2018

6 – 0 x 2 Junior Barranquilla – 2018

7 – 1 x 3 Palmeiras – 2018

8 – 1 x 1 River Plate – 2019

9 – 0 x 1 Internacional – 2019

10 – 1 x 2 Palestino-CHI – 2019

11 – 0 x 1 Nacional-URU- 2020

12 – 0 x 2 Racing- 2020

13 – 2 x 2 Estudiantes-VEN- 2020

14 – 0 x 1 River Plate – 2022

15 – 1 x 1 Colo-Colo – 2022

16 – 0 x 2 Flamengo – 2022

17 – 0 x 0 Athletico-PR – 2023

18 – 1 x 2 Libertad-PAR – 2023

19 – 0 x 1 Atlético-MG – 2023