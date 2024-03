André se torna desfalque inesperado no Grêmio após lesão no tornozelo direito

André atuou pelo Grêmio em 12 partidas, com dois gols e três assistências nesta temporada - (crédito: Foto: Lucas Uebel / Grêmio) Jogada10 Jogada10

O Grêmio terá um desfalque inesperado para o primeiro jogo da final do Gauchão. Isso porque o jovem atacante André Henrique se machucou durante o treino, da última quinta-feira (28). Ele sofreu uma entorse no tornozelo direito e provocou uma lesão multiligamentar.

Assim, ele está fora da partida de ida da decisão do Estadual contra o Juventude, neste sábado (30), às 16h30, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O Imortal não divulgou um prazo para tempo de recuperação, mas informou que não haverá necessidade de cirurgia. Confira o comunicado do clube.

O Departamento de Ciência, Saúde e Performance do Grêmio informa que o atleta André Henrique, durante uma disputa de bola no treinamento da manhã do último dia 28, sofreu trauma que resultou em uma entorse do tornozelo direito. Após exame de ressonância magnética, foi diagnosticada lesão multiligamentar do tornozelo. Avaliado pelos médicos do Grêmio e com a consultoria de um especialista do Hospital Moinhos de Vento, constatou-se que não há necessidade de intervenção cirúrgica, apesar da gravidade da lesão.

O atleta já iniciou o tratamento com a equipe de fisioterapia do Grêmio e passará por exames periódicos para avaliação da evolução de seu tratamento.

Grêmio tem dúvida na lateral esquerda para primeiro jogo da final

Mayk é uma baixa momentânea para a decisão do Estadual, já que foi expulso na segunda partida da semifinal do Gaúchão, contra o Caxias, na Arena. O lateral-esquerdo recebeu o cartão vermelho ainda no primeiro tempo do duelo. Além disso, o Grêmio tem mais dois desfalques na lateral esquerda. Trata-se de Reinaldo, que seria o titular da posição na teoria e se recupera de duas lesões ligamentares no joelho direito ainda no início de março.

Outro jogador que atua como lateral-esquerdo, Cuiabano jogou apenas uma vez nesta temporada. No início de fevereiro, ele sofreu uma contusão muscular na coxa esquerda e ainda está em tratamento do problema. Assim, a tendência é a de que o jovem Wesley Costa seja o titular no jogo de ida da final do Gauchão.

Afinal, foi ele quem assumiu a posição depois de Mayk receber o cartão vermelho no embate contra o Caxias, na última terça-feira (26). Ele entrou em campo após o intervalo no lugar de Cristaldo para recompor o setor defensivo. Caso se confirme a sua titularidade, será a segunda vez em que Wesley iniciará uma partida pelo Tricolor Gaúcho na temporada.

Anteriormente, ele esteve entre os 11 iniciais do Imortal no duelo com o Ypiranga em Erechim, quando Renato Gaúcho mandou a campo uma equipe alternativa.

