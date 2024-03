Liverpool mira Rúben Amorim para substituir Klopp

Rúben Amorim é o nome escolhido pelo Liverpool para substituir Jurgen Klopp - (crédito: GABRIEL BOUYS/AFP) Jogada10 Jogada10

O Liverpool é um dos clubes mais comentados do futebol europeu. Além da briga pelo título da Premier League, os Reds buscam um novo treinador. De acordo com as informações, um dos nomes listados é Rúben Amorim.

Com a saída de Jurgen Klopp, a diretoria quer um nome para gerir o projeto e manter o time no mais alto nível da Premier League.

Por causa da exigência da torcida, a diretoria analisa minuciosamente o que tem no mercado como opção e vai atrás de um nome que possa construir uma relação igual ou muito parecida, como, por exemplo, acontece com o atual treinador.

Alvo definido nos Reds

Devido a intenção dos diretores, o nome que mais ganha força nos bastidores de Anfield é Rúben Amorim, que atualmente, está no comando do Sporting Lisboa, um dos principais de Portugal.

Em Portugal, o treinador está com os leões na liderança do torneio nacional e próximo de conquistar o título.

Outro ponto que faz Rúben Amorim ser um dos favoritos a ficar com a vaga de Jurgen Klopp é a sua relação forte com os atletas.

O alemão é conhecido por ‘abraçar’ seus jogadores e a ideia é que o próximo treinador tenha uma relação semelhante dentro do vestiário.

Além disso, o estilo de jogo é visto como parecido dentro do Liverpool e a cultura de jogo implementada por Klopp seja mantida.

Carreira de Rúben Amorim

Aos 39 anos, Rúben Amorim está em seu segundo clube na carreira de treinador. Antes do Sporting Lisboa, ele dirigiu o Sporting Braga, onde trabalhou por 13 jogos e ganhou a atenção dos leões de forma surpreendente.

No gigante da capital, o treinador está desde março de 2020 como treinador e o avanço da sua carreira é gigantesco.

No total, ele soma 202 jogos, com 141 vitórias, 30 empates e 31 derrotas. O seu contrato vai até junho de 2026.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.