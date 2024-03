Botafogo se aproxima da contratação de técnico do Braga

Botafogo está próximo da contratação de Artur Jorge - (crédito: Foto: Vítor Silva/BFR) Jogada10 Jogada10

O Botafogo está próximo da contratação de um novo técnico para esta temporada. Trata-se de Artur Jorge, português de 52 anos que atualmente pertence ao Braga, de Portugal. O treinador é bem avaliado por John Textor e pode comandar os jogadores alvinegros em 2024. A informação é do “ge”.

LEIA MAIS: STJD vai julgar Textor e Adryelson, cinco meses após Botafogo x Palmeiras

Assim, Artur Jorge é aguardado no Brasil nos próximos dias para firmar acordo com Botafogo. No entanto, Fábio Matias, técnico interino, deve comandar os jogadores alvinegros na primeira rodada da fase de grupos da Libertadores. O jogo acontece na próxima quarta-feira (03/04), diante do Junior Barranquilla, no Nilton Santos.

As negociações foram tocadas diretamente por John Textor. O empresário buscava um técnico ofensivo e com perfil de liderança no mercado. Além de Artur Jorge, os dirigentes alvinegros também demonstraram interesse nas contratações de Quique Setién e Pedro Martins.

O Braga está na quarta colocação do Campeonato Português e vive um bom momento na temporada. No entanto, Artur Jorge enxerga com bons olhos uma transferência ao Botafogo. Os dirigentes alvinegros, dessa forma, devem pagar uma multa pela contratação do técnico.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.