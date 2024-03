Tite lamenta desfalques do Flamengo na Data-Fifa: ‘Eu gostaria de ter todos’

Tite analisa preparação do Flamengo durante Data-Fifa - (crédito: Foto: Marcelo Cortes/CRF) Jogada10 Jogada10

O Flamengo teve duas semanas livres de treino até as finais do Campeonato Carioca. No entanto, Tite não ficou muito satisfeito com os desfalques. Afinal, seis jogadores rubro-negros serviram as suas respectivas seleções e não participaram das atividades no período de Data-Fifa.

Preparação do Flamengo na Data-Fifa

“Sinceramente eu não gostaria (da Data FIFA). Eu gostaria de ter todos os atletas e que nós tivéssemos dado continuidade ao trabalho. Mas é uma coisa inevitável. E nós temos que nos adaptar a essa situação, que é a real”, disse Tite para Fla TV.

“É o real x o ideal. O real é esse (Data Fifa). O ideal é que estivéssemos todos nós. Mas procuramos fazer um trabalho de mobilização de todos os atletas e trazer os atletas de Seleção para retornar. O objetivo é a gente estar na melhor condição possível para este primeiro jogo da final”, afirmou Tite.

Fabrício Bruno, Ayrton Lucas, Varela, Arrascaeta, De La Cruz e Viña serviram suas respectivas seleções na Data-Fifa e desfalcaram alguns treinos no Flamengo. No entanto, os seis jogadores rubro-negros já retornaram ao Rio de Janeiro e estão confirmados para decisão deste fim de semana.

Aliás, Flamengo e Nova Iguaçu se enfrentam neste sábado (30/03), às 17h (Horário de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida da final do Campeonato Carioca. O duelo de volta está marcado para dia 7 de abril, também no Maraca.

