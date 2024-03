Leicester demite treinador após denúncia de relação com jogadora

Willie Kirk (fundo) foi demitido do cargo de técnico do Leicester no futebol feminino - (crédito: FACUNDO ARRIZABALAGA/POOL) Jogada10 Jogada10

O técnico Willie Kirk não resistiu a pressão nos bastidores do Leicester e acabou demitido do cargo por causa de uma denúncia interna. De acordo com as informações do “The Guardian” e “The Athletic”, o comandante tinha relacionamento com uma jogadora do elenco.

Assim que recebeu a denúncia, a diretoria do clube inglês entrou em ação e afastou o comandante. Durante o período, o Leicester foi comandado por Jennifer Foster e Stephen Kirby.

Sem encontrar uma solução amigável, os diretores optaram por seguir o regimento interno e definiram pela saída do treinador, que estava pressionado no cargo.

Dentro do elenco, as jogadoras eram a favor da demissão, sendo assim, a permanência de Willie Kirk ficou insustentável.

Confira um trecho do comunicado:

“Após um extenso processo disciplinar interno e respeitando as obrigações do clube com a privacidade individual, Willie foi determinado por ter violado o código de conduta da equipe a um ponto que torna sua posição insustentável”, escreve trecho do comunicado oficial.

Com o cargo vago, a diretoria busca no mercado um substituto o mais breve possível e corre contra o tempo, pois o time está na semifinal da Copa da Inglaterra. O rival será o Tottenham.

Pressão

Vale citar, que a torcida foi fundamental na demissão de Willie Kirk. Inconformados com a atitude do comandante, os pedidos ecoaram nos bastidores e, não houve outra alternativa a diretoria a não ser encerrar o vínculo com o treinador, que almejava levar o Leicester ao título da Copa da Inglaterra.

