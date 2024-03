Durcesio Mello rasga elogios para John Textor: ‘Botafogo deu muita sorte’

Durcesio Mello destaca trabalho de John Textor no Glorioso - (crédito: Foto: Vítor Silva/BFR) Jogada10 Jogada10

John Textor chegou ao Botafogo no começo de 2022 e mudou de vez os rumos do Glorioso. Afinal, nos últimos anos, os dirigentes alvinegros reduziram dívidas milionárias e construíram um elenco bem competitivo e qualificado. Na opinião de Durcersio Mello, presidente do clube, esta transformação para SAF deixou um legado muito importante na história da instituição.

Transformação de John Textor no Botafogo

“O Botafogo deu muita sorte de ter John Tetor como investidor, não só porque é amante do futebol, em vez só de investidor, mas porque gosta muito do Botafogo, que fez com que ele se apaixonasse pelo Mais Tradicional. Tenho relação boa com ele”, disse Durcesio Mello ao “ge”.

“A SAF tem 600 funcionários, incluindo os jogadores do profissional e da base. Nos preparamos muito. O Botafogo, dessa forma, está começando a ficar em nível de estrutura igual ao de outros grandes clubes brasileiros, inclusive nas contratações. Hoje temos CFO, um diretor que veio do Flamengo, vamos contratar o diretor do Athletico-PR para a base, temos diretor de estádio, a estrutura de futebol, como scout. Isso é um legado que está ficando para o Botafogo”, afirmou Durcesio Mello.

O Botafogo atualmente vive um bom momento na temporada. Além dos 12 reforços para 2024, os jogadores alvinegros completaram nove jogos de invencibilidade e estão classificados para fase de grupos da Libertadores. A primeira rodada, por sinal, acontece na próxima quarta-feira (03/04), diante do Junior Barranquilla, no Nilton Santos.

