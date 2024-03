Fluminense já sabe qual uniforme utilizará na estreia na Libertadores

Conmebol divulga uniformes de Alianza e Fluminense para estreia - (crédito: Foto: Divulgação / Conmebol) Jogada10 Jogada10

Já é conhecido o uniforme que o Fluminense utilizará em sua estreia na Libertadores de 2024. Conforma a Conmebol divulgou, nesta sexta (29), o Tricolor vai com a camisa principal, mesma utilizada no jogo que deu a Glória Eterna aos cariocas.

A estreia do Fluzão será contra o Alianza Lima (PER), na próxima quarta-feira (3), em duelo válido pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O jogo será disputado no Alejandro Villanueva, em Lima, capital do Peru.

LEIA MAIS: Rival do Fluminense, Alianza Lima não vence em casa pela Libertadores desde 2012

O time carioca irá com a camisa tricolor, com short e meiões brancos. Já o time peruano vestirá sua tradicional camisa azul e branca, com short e meião azul.

O uniforme do Flu é o mesmo utilizado em outros grandes jogos sul-americanos, como as finais da própria Libertadores e da Recopa Sul-Americana. Em ambos os jogos que valeram os títulos para o Fluminense, a camisa utilizada era a Tricolor.

