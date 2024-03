Lazio x Juventus: escalações e onde assistir

Jogadores da Lazio durante treinamento da equipe - Foto: Divulgação/SS. Lazio - (crédito: Foto: Divulgação/SS. Lazio) Jogada10 Jogada10

Dia de jogo grande no Campeonato Italiano. Lazio e Juventus disputam clássico válido pela 30ª rodada do Calcio, às 14h (de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma. Enquanto a Velha Senhora busca se consolidar na zona de classificação para a próxima Champions, o time da capital ainda sonha com uma vaga nas próximas competições europeias.

Como chega a Lazio

Após um momento ruim no Italiano, onde teve uma sequência de três derrotas e se afastou da zona de classificação para as próximas competições europeias, a Lazio voltou a vencer no Calcio e utilizou a pausa para a Data Fifa para se preparar para a reta final da competição. No momento, o clube da capital está na 9ª posição, com 43 pontos, oito a menos que a Roma, em quinto.

Como chega a Juventus

Por outro lado, a Juve que tem apenas a disputa do Campeonato Italiano nesta temporada, também utilizou a pausa para a Data Fifa para tentar melhorar seu rendimento na competição. Isto porque a Velha Senhora não vence há três partidas.

No entanto, a Juventus segue com a melhor defesa da competição. Assim, a equipe aparece em terceiro lugar, com 59 pontos, e segue como forte candidata a ocupar uma das vagas para a próxima edição da Champions.

Lazio x Juventus

30ª rodada do Campeonato Italiano

Data e horário: sábado, 30/03/2024, às 14h (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de Roma (ITA)

Lazio: Mandas; Lazzari, Gila, A. Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Alberto; Anderson, Immobile e Zaccagni. Técnico: Giovanni Martusciello

Juventus: Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa e Kean. Técnico: Massimiliano Allegri

Onde assistir: Star+

