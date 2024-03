Benfica perde três pênaltis, mas bate Chaves e assume liderança provisória

Di María desperdiçou uma cobrança de pênalti na partida contra o Chaves - Foto: Patricia de Melo Moreira/AFP via Getty Images - (crédito: Foto: Patricia de Melo Moreira/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

O Benfica não teve uma grande atuação, mas cumpriu o dever de casa nesta sexta-feira (29) e venceu o Chaves por 1 a 0. Além disso, Di María desperdiçou um pênalti e o brasileiro Arthur Cabral perdeu outras duas cobranças. No entanto, João Neves fez um belo gol de cabeça e confirmou os três pontos no Estádio da Luz.

Dessa maneira, o Benfica chegou aos 67 pontos e assumiu a liderança do Campeonato Português. Os Encarnados abriram dois pontos de vantagem para o agora vice-líder Sporting. No entanto, o Leão ainda vai entrar em campo nesta 27ª rodada e tem uma partida a menos em relação ao rival de Lisboa.

Por outro lado, o Chaves segue com a pior campanha do Português e aparece na lanterna da competição. A equipe está com 19 pontos e seis a menos que o Rio Ave, primeiro fora da zona de rebaixamento, que ainda pode ampliar a vantagem no decorrer desta rodada.

Jogos da 27ª rodada do Campeonato Português

Sexta-feira (29/03)

Gil Vicente 1×2 Famalicão

Benfica 1×0 Chaves

Estrela Amadora x Sporting – 17h30

Sábado (30/03)

Arouca x Farense – 12h30

Vitória de Guimarães x Moreirense – 12h30

Boavista x Rio Ave – 15h

Estoril x Porto – 17h30

Domingo (31/03)

Vizela x Casa Pia – 14h

Segunda-feira (01/04)

Portimonense x Braga – 16h15

