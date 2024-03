Vasco vence na Copa Rio sub-20 e termina fase com 100%; veja gols

Léo Jacó marcou golaço em vitória do Vasco no sub-20 - (crédito: Foto: Thiago Mendes / Vasco) Jogada10 Jogada10

O Vasco encerrou a primeira fase da Copa Rio sub-20 com 100% de aproveitamento. Nesta sexta-feira (29), no Nivaldo Pereira, a base forte cruz-maltina venceu o Madureira por 4 a 2 (veja os gols abaixo), confirmando campanha perfeita na fase de grupos.

O time do técnico Rafael Paiva foi para o intervalo vencendo por 2 a 1. Avelar, cobrando falta perfeita, fez o primeiro. Leo Jacó fez jogada sensacional e marcou o segundo.

Na etapa final, Wanisson fez o terceiro, de cabeça. O Madureira voltou a descontar, mas Andrey, também de cabeça, marcou o definitivo, que sacramentou a quinta vitória seguida do Vasco na competição.

Confira os gols vascaínos na vitória por 4 a 2 contra o Madureira pela Copa Rio Sub-20.#BaseForte #VascodaGama pic.twitter.com/vV4MUrvxaT — Vasco Base (@vascobase) March 29, 2024

Líder do Grupo A com 15 pontos, o Vasco já até havia assegurado a primeira colocação de maneira antecipada. Dessa forma, agora espera o segundo colocado do Grupo B na semifinal.

A última rodada da Copa Rio sub-20 acontece neste sábado (30), com mais cinco partidas. O rival do Cruz-Maltino na próxima fase deve ser Botafogo ou Bangu, já que o Fluminense é virtualmente o líder da chave, com saldo de 12 contra quatro do Bota.

