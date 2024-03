Cristiane faz os três gols na 1ª vitória do Fla no Brasileiro Feminino

Cristiane celebra um de seus três gols sobre o Galo - (crédito: Alessandra Torres) Jogada10 Jogada10

Após três derrotas no Brasileirão feminino, o Flamengo, enfim, fez seus primeiros três pontos na competição, E com grande atuação de Cristiane. A veterana atacante, mais um vez convocada para a Seleção Brasileira fez os três gols na vitória das Rubro-Negras, por 3 a 2, nesta sexta-feira (29/3) sobre o Atlético-MG. O jogo teve o mando do Galo, que mandou o clássico no Castor Cifuentes, em Nova Lima (estádio do Villa Nova). Os gols do Galo foram de Joyce e Anny Marabá.

O duelo colocou lado a lado dos lanternas da competição. Com isso, o Flamengo vai aos três pontos. Já o Galo segue em último, com zero.

Cristiane em noite de gala

Após um primeiro tempo equilibrado, com o Flamengo perdendo uma boa chance com Cristiane, mas o Galo sempre perigoso rondando a área do Flamengo, os gols ficaram para o segundo tempo. Aos três minutos, Cristiane fez seu primeiro gol após jogada de Darlene. Aos sete, Gisseli encontrou Cristiane bem colocada e a veterana ampliou para o Fla.

Só que o Atlético estava no jogo e o gol de Joyce, aos 15, colocou fogo na partida. Contudo, aos 25, numa sobrade chute de Darlene, Cristiane e só teve o trabalho de ampliar. O gol de Anny Marabá, em boa jogada pela direita do destaque, colocou 3 a 2 no placar e novamente o Galo ficou em cima. Contudo, mesmo perdendo duas chances claras, não conseguiu o empate.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.