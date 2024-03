Botafogo fecha a contratação do técnico Artur Jorge

Artur Jorge substituirá Tiago Nunes, demitido há mais de um mês no Botafogo - (crédito: Foto: Miguel Riopa/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Negócio fechado: Artur Jorge será o novo treinador do Botafogo. O clube alvinegro finalizou acordo com o comandante do Braga (POR) nesta sexta-feira e agora a chegada do profissional de 52 anos. O “ge” deu a informação primeiramente.

Dono da SAF do Botafogo, John Textor foi o responsável por conduzir a operação. O americano se reuniu com representantes do Braga e chegou a um acordo. O Alvinegro pagará 2 milhões de euros (R$ 10,7 milhões) para ter o treinador lusitano.

Textor viajou a Portugal na segunda-feira, onde se encontrou com Artur Jorge e o convenceu do projeto. O treinador tinha vínculo com o clube português até o meio de 2025, mas já deixaria o Braga ao final desta temporada.

A expectativa é que Arthur Jorge chegue ao Rio de Janeiro na terça-feira, já que ainda deverá comandar o Braga na segunda-feira. Até lá, contudo, nenhum anúncio deverá acontecer entre as partes envolvidas. Dessa forma, Fábio Matias seguirá à frente do Botafogo, inclusive na estreia da Libertadores, contra o Junior Barranquilla (COL), na quarta-feira.

Artur Jorge fez carreira praticamente inteira no Braga, com passagens por categorias de base e equipe profissional. Nesta temporada, ele levou o clube ao título da Taça da Liga de Portugal.

