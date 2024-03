São Paulo bate o Fluminense e segue invicto no Brasileirão Feminino

São Paulo briga firme pelas primeiras colocações do Brasileirão Feminino - (crédito: NAYRA HALM) Jogada10 Jogada10

Deu São Paulo no duelo tricolor pelo Campeonato Brasileiro Feminino 2024. Nesta sexta-feira, no Rio de Janeiro, o time paulista venceu a equipe carioca por 2 a 0. Mimi e Dudinha marcaram os gols no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador.

Dessa forma, com o resultado, o São Paulo chegou aos oito pontos, com duas vitórias e dois empates em quatro partidas, e segue invicto. O Fluminense, porém, perdeu a segunda partida seguida e agora está em 11º, com quatro pontos.

Em jogo equilibrado no primeiro tempo, as duas equipes tiveram chances, mas tiveram dificuldades para abrir o marcador. O São Paulo teve mais oportunidades, mas o Fluminense chegou a acertar a trave. Aos 41 minutos, Dudinha levantou bola na medida, e a zagueira Mimi apareceu para marcar de cabeça.

A etapa final seguiu aberta, com chances para os dois lados, e o time carioca teve a oportunidade de empatar aos 33 minutos em cobrança de pênalti. Bruna Cotrim finalizou, mas a goleira Carlinha defendeu. Pouco depois, contudo, aos 37, o clube paulista fez o segundo, com Dudinha chutando de fora da área para sacramentar a vitória.

São Paulo e Fluminense voltam a campo somente no dia 14 de abril, pela quinta rodada do torneio nacional. O São Paulo encara o Botafogo em casa, enquanto o Fluminense tem compromisso com a Ferroviária, fora de casa.

