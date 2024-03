Náutico x Sport: onde assistir, escalações e arbitragem

Nautico recebe o Sport no Estádio dos Aflitos neste sábado (30), pela final do Pernambucano - (crédito: Foto: Divulgação X @nauticope) Jogada10 Jogada10

Náutico e Sport se enfrentam na tarde deste sábado, às 16h30, no Estádio dos Aflitos, no jogo de ida das finais do Campeonato Pernambucano. As duas equipes chegam ao jogo em momentos diferentes no que tange aos jogadores disponíveis para entrar em campo. No Timbú, o técnico Alan Aal tem que lidar com uma série de desfalques. Contudo, no Leão, Mariano Soso terá apenas uma baixa.

Onde Assistir

A TV Globo transmite o jogo para Pernambuco.

Como chega o Náutico

O técnico Alan Aal terá como maior desafio, em resumo, suprir as ausências já confirmadas para o clássico. Paulo Sérgio, está suspenso por expulsão, e Lorran, Igor Pereira, Kauan, Julio César e Róbson Reis, estão lesionados e, dessa forma, não estão à disposição para a partida. A seu favor, todavia, o Náutico joga em casa apenas com a sua torcida apoiando, já que os dois jogos da final serão com torcida única.

Como chega o Sport

Após eliminar o rival Santa Cruz nos pênaltis, o Sport chega para o primeiro jogo da final disposto a derrotar outro grande rival. Para isso, em suma, o técnico Mariano Soso tem quase todos os jogadores do elenco à sua disposição. O desfalque, entretanto, é o volante Fabinho, lesionado. No mais, por fim, o Leão da Ilha vai a campo com o que tem de melhor.

NÁUTICO X SPORT

Campeonato Pernambucano 2024 – Final – Jogo de ida

Data e horário: 30/03/2024, às 16h30 (de Brasília)

Local: Estádio dos Aflitos, em Recife (PE)

NÁUTICO: Vagner, Arnaldo, Rafael Vaz, Guilherme Matos e Diego Matos; Sousa, Marco Antônio e Patrick Allan; Luiz Paulo, Kauan Maranhão e Cléo Silva. Técnico: Alan Aal

SPORT: Caíque França; Pedro Lima, Rafael Thyere, Luciano Castan e Felipinho; Felipe, Fabricio Domínguez e Lucas Lima; Barletta, Romarinho e Gustavo Coutinho. Técnico: Mariano Soso

Árbitro: Diego Fernando Silva de Lima

Assistentes: Clóvis do Amaram e José Romão

VAR: Gilberto Castro Júnior

