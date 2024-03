Final do Paulistão será apenas a quinta decisão entre Palmeiras e Santos

Santos e Palmeiras já decidiram uma Libertadores - (crédito: Marcelo Caitano) Jogada10 Jogada10

Santos e Palmeiras duelam no próximo domingo (31), às 18h, na Vila Belmiro, pela primeira partida da final do Campeonato Paulista. Apesar de toda a rivalidade histórica entre as duas equipes, a decisão dessa edição do Estadual, marcará apenas a quinta vez que Peixe e Verdão se enfrentam por um título.

A primeira vez aconteceu em 1995. Depois de dois empates nas duas primeiras partidas, o Palmeiras venceu no duelo de desempate por 2 a 1 de virada e venceu o Paulistão. O Santos deu o troco 20 anos depois. Em 2015, o Peixe superou o Verdão nos pênaltis após dois embates e ficou com o caneco estadual.

No mesmo ano, com a rivalidade aflorada, Palmeiras e Santos duelaram em outra final. Desta vez, pela Copa do Brasil. Em meio a provocações do atacante Ricardo Oliveira, o Verdão levou a melhor, novamente nos pênaltis. Depois de o Peixe vencer por 1 a 0 na Vila Belmiro, o Alviverde, no Allianz Parque, venceu por 2 a 1 e levou a decisão para as penalidades. A partida ficou marcada pelo goleiro Fernando Prass converter a última cobrança na marca da cal.

Por fim, a mais recente também é a mais histórica. Afinal, Palmeiras e Santos decidiram a Libertadores em 2020, que foi disputada em janeiro de 2021 por causa da pandemia do novo coronavírus. No Maracanã, o Verdão viu Breno Lopes marcar no último lance do jogo e garantir o bicampeonato continental do clube.

Palmeiras e Santos decidem o Paulistão

Finalistas do Paulistão de 2024, Palmeiras e Santos passaram por Novorizontino e Red Bull Bragantino, respectivamente, em suas semifinais. Aliás, como tem a melhor campanha, o Verdão decidirá o título estadual no Allianz Parque. Assim, a primeira partida terá como palco a Vila Belmiro.

