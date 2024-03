Neymar pai aparece em festa com a namorada

Neymar Pai e Mariana estão juntos desde 2021 - (crédito: Foto: Reprodução/Band e Instagram) Jogada10 Jogada10

Nesta semana, o empresário Neymar da Silva Santos, pai do astro, apareceu em público com a nova namorada. Ele e Mariane Bernardi prestigiaram o evento On Board Festival, nesta quinta-feira (28). Esta é a primeira namorada oficial de Neymar Pai desde a separação da mãe do craque, em 2016. Ele e Mariane estão juntos desde 2021, mas assumiram o relacionamento no ano passado. Ainda assim, de acordo com a colunista Fábia Oliveira, têm uma vida discreta, longe dos holofotes. Mariane, inclusive, é mãe de Andrei Bernardi, um dos amigos de Neymar.

O On Board Festival é uma festa que aconteceu dentro do cruzeiro Costa Favolosa. Esta viagem tem duração de quatro dias, justamente nesse feriadão de Páscoa. Outro famoso ligado ao futebol presente é Emerson Sheik, ex-jogador de Flamengo, Fluminense, Corinthians, Botafogo, Ponte Preta e São Paulo. Também presente com a namorada.

