Haverá ação com crianças autistas antes de Nova Iguaçu x Flamengo

Onze crianças com autismo entrarão neste sábado (30) no gramado do Maracanã com os jogadores do Nova Iguaçu, antes da final do Campeonato Carioca, contra o Flamengo. A ação é da Suderj e tem o objetivo de mostrar que estádios podem (e devem) ser inclusivos.

Assim, todas essas crianças receberão abafadores de som, já que o excesso de estímulos, como barulho, incomoda esse tipo de público. Inclusive, na próxima terça-feira (02), será comemorado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo.

“Muitas dessas crianças jamais foram ao Maracanã, é uma experiência inesquecível”, diz Renato de Paula, presidente da Suderj, Superintendência De Desportos Do Estado Do Rio De Janeiro. Esta ação já ocorreu na final do Carioca de de 2023.

Vale lembrar que a bola vai rolar para Nova Iguaçu x Flamengo às 17h. A expectativa é de um grande público no Maracanã. Já a partida de volta, que definirá o campeão, acontecerá apenas no outro domingo (07).

Final do Carioca

Badalado após eliminar o Vasco na semifinal, o Nova Iguaçu chega com moral para a decisão, mas sabe que encontrará um dos gigantes do futebol sul-americano. Entretanto, a ideia é fazer com que o Orgulho da Baixada mantenha a mesma identidade que o fez chegar até a final do Campeonato Carioca.

“A gente sabe o que o Flamengo representa na América do Sul. Mas não podemos perder nossa identidade. O que nos trouxe até aqui foi o perfil de fazer um jogo diferente. Isso nos credenciou. O Flamengo vai pressionar, ser agressivo, mas se tem uma coisa para a qual estamos preparados é esse momento”, comentou o treinador Carlos Vitor.

Já o Flamengo, que eliminou o Fluminense na semifinal, contará com um reforço importante: o chileno Erick Pulgar, que vinha se recuperando de uma lesão no quadríceps, treinou sem restrições nos últimos dias e vai para o jogo. Além disso, Ayrton Lucas, Fabrício Bruno, De Arrascaeta, De La Cruz, Viña e Varela, que estiveram com suas respectivas seleções na data-Fifa, também são presenças confirmadas.

Por outro lado, Wesley, Gerson e Gabigol ficam fora da partida. Os dois primeiros são desfalques por questões médicas. Em contrapartida, o camisa 10 não jogo por conta de suspensão por tentativa de fraudar exame antidoping.

