Leverkusen vira nos minutos finais. O título alemão está logo ali!

Grimaldo leva o Leverkusen ao ataque. Líder venceu mais uma - (crédito: Foto: Divulgação X @bayer04_en) Jogada10 Jogada10

Em jogo de ataque contra defesa e pressão insana na reta final, o Leverkusen, em casa, venceu de virada, por 2 a 1, o Hoffenheim, neste sábado (30/3) em jogo pela 27ª rodada do Campeonato Alemão. Mas este jogo foi uma loucura. Afinal, depois de sair para o intervalo perdendo por 1 a 0, o líder disparado da Bundesliga pressionou na etapa final e perdeu várias chances claríssimas. Entretanto, conseguiu, com tentos aos 43 e 46 minutos, virar a partida. Assim, segue invicto e contando os dias que faltam para celebrar o seu primeiro título alemão. Afinal, tem 73 pontos, contra 60 do Bayern (que ainda joga na rodada) e restando apenas mais sete rodadas.

O Hoffenheim saiu na frente com Beier. Na etapa final, Andrich empatou e Schick virou. Esta foi a oitava vitória seguida do Leverkusen, invicto há 39 jogos (incluindo as rodadas finais da temporada passada) maior série invicta da história da Bundesliga. O Hoffenheim, com a derrota, está em nono, com 33 pontos.

Veja aqui a tabela de classificação do Alemão

Hoffenheim na frente

O que surpreendeu no primeiro tempo foi a ineficácia do Leverkusen nos arremates. Apesar de ter maior posse de bola (65%) e o dobro de finalizações, dependeu demais de fortuitos chutes de Xhaka para oferecer algum perigo. E o pior, em um dos raros ataques do Hoffenheim, o time visitante chegou ao gol. Beuer recebeu pela esquerda, entrando na área desmarcado e chutando na saída do goleiro Hradecky. E o placar de 1 a 0 se manteve até o fim dos 45 minutos iniciais.

Virada do Leverkusen

Na volta do intervalo, o Leverkusen voltou muito ativo, começando a finalizar no alvo e obrigando o goleiro Baumann a fazer importantes defesas. Antes dos dez minutos, evitou dois gols de Wirtz, garoto-sensação do Leverkusen (20 anos). Era inacreditável como a bola não entrava. Assim, a derrota parecia iminente, quando, após uma blitz na área, Andrich empatou para alívio da torcida. Gol meio sem jeito, após cruzamento de Tah. Assim, ao menos os torcedores iriam ver o seu time mantendo a invencibilidade. Só que, pouco depois, após cruzamento da direita de Tella, o tcheco Schick mandou para a rede. Leverkusen 2 a 1. O título está nas suas mãos.

Jogos da 27ª rodada do Alemão

Sábado (30/3)

Borussia M’Gladbach 0x3 Freiburg

Entracht 0x0 Union Berlin

Leverkusen 2×1 Hoffenheim

Werder Bremen 0x2 Wolfsburg

RB Leipzig 0x0 Mainz

Bayern x Borussia Dortmund – 14h30

Domingo (31/3)

Augsburg x Colonia – 10h30

Stuttgart x Heidenheim – 12h30

Bochum x Darmstadt – 14h30

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.