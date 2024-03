Chelsea empata com Burnley e deixa a torcida irada

Palmer leva o Chelsea ao ataque contra o Burnley. Ele fez os gols dos Blues. Mas o time fica no 2 a 2 em casa - (crédito: AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

O Chelsea não consegue se acertar nesta temporada e só decepciona a torcida. Neste sábado (30/3), pela 30ª rodada da Premier League, não foi diferente. Afinal, atuando em casa, no Stamford Bridge, contra um Burnley que está em penúltimo lugar, quase rebaixado e que jogou desde o fim do primeiro tempo com um a menos, ficou no 2 a 2. Desa forma, foi muito vaiado ao fim do duelo. Palmer fez os dois gols do Chelsea. Cullen e O’Shea marcaram para os visitantes.

Com 40 pontos, o Chelsea é apenas o 11º colocado, mas ainda pode perder uma posição. O Burnley, afundado no penúltimo lugar, com 18 pontos, ao menos celebrou um empate contra um dos gigantes da liga.

Chelsea na frente

O Chelsea buscou muito o ataque e teve várias chances. Mas deixou espaços para contra-ataques do Burnley, que mesmo com 33% de posse, foi sempre perigoso. Assim, numa partida com 51 finalizações (Chelsea 33 a 18) e muitas bolas no alvo ( Chelsea 13 a 8), não foi surpresa um jogo com muitos gols. O Chelsea, depois de muito tentar, acabou chegando ao gol apenas na reta final do primeiro tempo, num pênalti de Assignon (que foi expulso no lance). Mas que gerou muita reclamação do Burnley, que não consideroiu que seu jogador fez a falta. Palmer cobrou e marcou.

Burnley, com dez, arranca empate

No segundo tempo, mesmo com dez jogadores, o Burnley foi guerreiro. Nem parecia um time da zona de degola e quase rebaixado. E empatou com Cullen aos dois minutos. Claro que o Chelsea, em casa, partiu para cima e teve a grande maiorias das chances de gol. Mas apenas fez o seu segundo tento aos 33, com Palmer recebendo passe de Sterling e mandando para a rede. Contudo, aos 36, O’Shea empatou numa cabeçada. Um frangaço do goleiro Petrovic, que tentou contar, mas mandou para dentro. Ducha de água fria para a torcida dos Blues, que está vendo o time acumular papelões nesta temporada.

Jogos da 30ª rodada da Premier League

Sábado (30/3)

Newcastle 4×3 West Ham

Chelsea 2×2 Burnley

Sheffield 3×3 Fulham

Nottingham Forest 1×1 Crystal Palace

Bournemouth 2×1 Everton

Tottenham 2×1 Luton Town

Aston Villa x Wolverhampton – 14h30

Brentford x Manchester United – 17h

Domingo (31/3)

Liverpool x Brighton – 10h

Manchester City x Arsenal – 12h30

