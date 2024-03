Tottenham vira no fim e se mantem na briga por vaga à Champions

Chong vibra ao fazer o gol do Luton Town. Mas, no fim, deu Tottenham - (crédito: AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Um gol de Son aos 40 minutos do segundo tempo deu a vitória ao Tottenham sobre o Luton Town, neste sábado (30/3), pela 30ª rodada da Premier League. Os Spurs jogaram em casa. Mas, apesar de massacrar (70% de posse e 17 finalizações a 7) teve muita falta de sorte nos arremates. O triunfo foi de virada. Afinal, Chong colocou o Luton na frente no início do primeiro tempo. Na etapa final, Kaboré, contra, e Son viraram o jogo.

Brennan Johnson entrou no segundo tempo e fez a diferença. Afinal participou ativamente dos dois gols dos Spurs. No primeiro gol, ao pressionar Kaboré induziu o rival a marcar contra. E foi seu o passe para o gol de Son. O Tottenham tem 56 pontos, em quarto lugar e na briga por uma vaga à Champions. Mas o Luton Town, com 22 pontos, voltou para a zona de rebaixamento.

Reserva entra e Tottenham vira

O Tottenham começou com Richarlison no banco (o brasileiro entrou apenas aos 41 da etapa final). E viu o rival largar na frente logo aos três minutos em com um gol de Chong, atacante nascido em de Curaçao. O placar se manteve assim durante todo o primeiro tempo. Na etapa final, Tottenham voltou do intervalo com Brennan Johnson no lugar de Kulusevski. A alteração se mostrou uma tacada certeira do técnico Ange Postecoglou. Afinal, foi Brennan, após cruzamento da direita, que levou Kaboré a errar no corte e mandar para a rede. E aos 43, depois do Chelsea perder muitas chances e bolas na trave, foi dele o toquinho que deixou a bola sob medida para Son, enfim, colocar o time da casa na frente do placar.

Jogos da 30ª rodada da Premier League

Sábado (30/3)

Newcastle 4×3 West Ham

Chelsea 2×2 Burnley

Sheffield 3×3 Fulham

Nottingham Forest 1×1 Crystal Palace

Bournemouth 2×1 Everton

Tottenham 2×1 Luton Town

Aston Villa x Wolverhampton – 14h30

Brentford x Manchester United – 17h

Domingo (31/3)

Liverpool x Brighton – 10h

Manchester City x Arsenal – 12h30

