Muniz faz golaço espetacular no empate do Fulham

O brasileiro Muniz (ex-Flamengo) segue muito bem com a camisa do Fulham. Neste sábado (30/3), pela 30ª rodada da Premier League, ele fez um gol sensacional de voleio, nos acréscimos. Dessa forma, garantiu o empate de seu time, fora de casa, contra o Sheffield United. O jogo terminou 3 a 3 e com sabor amargo para o Sheffield, que jogava em casa e vencia por 3 a 1, quando teve um gol anulado e acabou cedendo o empate. O chileno Brereton, com dois gols e a assistência para o tento de McBurnie, foi o cara do Sheffield. Os gols dos visitantes foram de João Palhinha, Decordova-Reid, além da obra prima de Muniz.

O Fulham tem 39 pontos, em 12º lugar na tabela. Já o Sheffield caminha rumo ao rebaixamento, já que é o lanterna, com apenas 15 pontos.

Muniz empata com gol obra de arte

Os seis gols foram no segundo tempo. O Sheffield saiu na frente aos 13, com o chileno Brereton concluindo passa da esquerda, mas o Fulham chegou ao empate, aos 17, numa cabeçada de João Palhinha. Aos 23, McBurnie recolocou o Sheffield na frente concluindo passe de Breteton. E o mesmo Breteron, o cara ampliou dois minutos depois. O Sheffield parecia ter o jogo na mão e chegou a fazer um quarto tento, aos 36, com McBurnie. Mas anulado pela arbitragem (impedimento no início da jogada). E como nada dá certo para o lanterna, este lance acordou o Fulham, que três minutos depois diminuiu com Decordova-Reid de fora da área, após jogada brilhante de Cairney pela esquerda. E os visitantes arrancaram o empate no golaço de Muniz, aos 48, após cruzamento de Traoré.

Jogos da 30ª rodada da Premier League

Sábado (30/3)

Newcastle 4×3 West Ham

Chelsea 2×2 Burnley

Sheffield 3×3 Fulham

Nottingham Forest 1×1 Crystal Palace

Bournemouth 2×1 Everton

Tottenham 2×1 Luton Town

Aston Villa x Wolverhampton – 14h30

Brentford x Manchester United – 17h

Domingo (31/3)

Liverpool x Brighton – 10h

Manchester City x Arsenal – 12h30

