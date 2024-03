Lazio bate Juventus com gol no último lance

Felipe Anderson (de azul) chega para tentar evitar que o juventino Rabiot domine a bola - (crédito: AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Lazio e Juventus se enfrentaram neste sábado (30/3), pela 30ª rodada do Italiano. Tudo indicava que o jogo não sairia do 0 a 0. Mas um gol do lateral Marusic, aos 48 minutos do segundo tempo, no último lance do jogo, definiu o 1 a 0 para os romanos. Esta é a segunda vitória seguida da Lazio, que teve mais posse. Contudo, a Juventus, mesmo finalizando menos, teve oportunidades claras. O jogo marcou a estreia do técnico da Lazio, o croata Igor Tudor (que assumiu a vaga de Maurício Sarri).

A Juventus, com 59 pontos, segue em terceiro lugar. Mas tranquila quanto a uma vaga na próxima Champions. Porém, longe do título, já que a líder Inter de Milão tem 76 pontos e menos um jogo. A Lazio tem 46 pontos em oitavo lugar, tentando chegar no grupo que briga por um lugar em alguma liga europeia.

Lazio marca no finzinho

A Lazio foi melhor no primeiro tempo, com mais posse de bola e tentando em finalizações de fora da área, através de Castellanos e Felipe Anderson. Aliás, o brasileiro Felipe Anderson também teve duas boas chances dentro da área. Uma foi fora; uma o goleiro Szczesny defendeu. A Juve assustou apenas em um chuveirinhos que Bremer cabeceou com perigo e um chute de Chiesa que Mandas defendeu.

No segundo tempo, depois de levar um aperto nos primeiros dez minutos, a Lazio passou a ficar mais disposta a ter uma postura mais direta, trocando passes na intermediária do rival e com muito mais finalizações e posse (64%). Mas sempre com dificuldade para furar o bloqueio Juventino, com os laterais Danilo e De Sciglio sempre bem recuados. Depos dos 30 minutos, com o jogo um pouco mais aberto, os times criaram oportunidades. A Lazio, com o espanhol Luiz Alberto (que entrou na reta final) quase marcou em dois lances, sem sucesso, para abrir o placar. Kean, em velocidade, era o jogador mais ativo da Juve. Porém, quando parecia que o 0 a 0 seria o placar final, a Lazio marcou. Aos 48, em jogada pela esquerda, Guendouzi cruzou e Marusic se antecipou a Rabiot para fazer 1 a 0.

