Fluminense não terá Ganso na estreia contra o Alianza Lima pela Libertadores

Ganso está fora da estreia do Fluminense pela Libertadores 2024 - (crédito: - Foto: Lucas Merçon/Fluminense) Jogada10 Jogada10

Na busca pelo bi, o Fluminense terá mais um desfalque importante para a estreia pela Libertadores. Trata-se de Paulo Henrique Ganso, que segue em processo de recuperação de dores na panturrilha direita. Após duas semanas, o Tricolor entra em campo na próxima quarta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), para medir forças com o Alianza Lima, no Peru. A informação da lesão é do jornalista Victor Lessa.

O camisa 10 ficou de fora do jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca, contra o Flamengo, e desde então segue as etapas do Departamento Médico para retornar aos gramados. Por outro lado, o clube carioca preferiu deixá-lo de fora, de forma preventiva, para não agravar o quadro clínico.

Diante disso, existe uma expectativa para que o meio-campista volte diante do Colo-Colo, pela segunda rodada da fase de grupos do torneio continental, no Maracanã. O confronto ocorre no dia 9 (terça-feira), também às 21h30 (de Brasília).

Desta forma, Fernando Diniz terá ao menos três desfalques para o duelo com o time peruano. Além de Ganso, John Kennedy e Diogo Barbosa estão suspensos. Além disso, Keno está praticamente descartado e não se recuperou de uma uma entorse no tornozelo esquerdo, enquanto Marlon é dúvida.

Olho na agenda

O Fluminense volta a campo apenas no dia 3 de abril. O time mede forças com o Alianza Lima, no Peru, às 21h30 (de Brasília), na estreia da Libertadores 2024. Além da equipe peruana, Cerro Porteño (PAR) e Colo-Colo também compõem o Grupo A da fase de grupos da competição continental.