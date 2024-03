Botafogo acerta valor por liberação de Artur Jorge

Artur Jorge será o novo técnico do Botafogo - (crédito: Foto: Divulgação/Braga) Jogada10 Jogada10

Botafogo e Braga (POR) definiram que o clube carioca terá que pagar 2 milhões de euros (cerca de R$ 11 milhões) para ter a liberação antecipada do treinador português Artur Jorge. Afinal, ele tinha contrato com a equipe europeia até a metade de 2025.

Dessa forma, o Glorioso conseguiu negociar para pagar menos do que a multa rescisória. Esta, por sua vez, era de 10 milhões de euros (cerca de R$ 55 milhões na cotação atual). As informações foram publicadas inicialmente pelo jornal “O Globo”. Vale reforçar que o desejo de Artur Jorge em acertar com o Botafogo pesou para a liberação dos portugueses.

Ainda de acordo com o jornal carioca, Artur Jorge e Botafogo já assinaram contrato. Fato é que eles já estão acertados. O treinador português, inclusive, deve chegar ao Rio de Janeiro na próxima terça-feira (02). Assim, irá acompanhar a partida do Glorioso com o Junior Barranquilla, pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores, no Nilton Santos, às 19h.

Artur Jorge fez carreira praticamente inteira no Braga, com passagens por categorias de base e equipe profissional. Nesta temporada de 2023/2024, ele levou o clube ao título da Taça da Liga de Portugal. Textor viajou a Portugal na segunda-feira, onde se encontrou com Artur Jorge e o convenceu do projeto. O comandante está com 52 anos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.