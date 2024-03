Vitória x Bahia: onde ver, escalações e arbitragem

Vitória venceu o Bahia por 3 a 2 na primeira fase do Campeonato Baiano de 2024 - - (crédito: Foto: Tiago Caldas/Bahia) Jogada10 Jogada10

Vitória e Bahia abrem, neste domingo (31), a final do Campeonato Baiano. Vale lembrar que a bola vai rolar às 16h, no Barradão. Já a partida de volta será disputada no outro domingo (07), mas na Arena Fonte Nova. Em caso de igualdade nos placares, o campeão será conhecido nos pênaltis.

Onde assistir



SBT, na tv aberta e paenas para a Bahia, e o canal por streaming Nosso Futebol transmitem.

Como chega o Vitória

O Leão não poderá contar com o atacante Iury Castilho, lesionado. No entanto, o Vitória tem Alerrandro e Osvaldo à disposição, artilheiros da competição, ambos com cinco gols. O Rubro-Negro aposta ainda no sólido sistema defensivo, com apenas seis gols sofridos.

Como chega o Bahia

O time comandado por Rogério Ceni ganhou uma dúvida de última hora, afinal, o atacante Everaldo não treinou com o grupo durante esta semana. Sem ele, o Bahia conta com Ademir, Biel e Rafael Ratão como opções.

VITÓRIA X BAHIA

Campeonato Baiano 2024 – Final – Jogo de volta

Data e horário: 31/03/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Barradão, em Salvador (BA)

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e PK (Lucas Esteves); Willian Oliveira, Rodrigo Andrade e Matheuzinho; Mateus Gonçalves, Alerrandro e Osvaldo. Técnico: Léo Condé

BAHIA: Marcos Felipe; Arias (Gilberto), Kanu, Cuesta e Luciano Juba; Jean Lucas, Caio Alexandre e Everton Ribeiro; Biel, Everaldo (Estupiñan) e Thaciano. Técnico: Rogério Ceni

Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos

VAR: Diego Pombo Lopez

