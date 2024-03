Santos x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragem

Fábio Carille e Abel Ferreira estudam estratégias para serem campeões paulistas - (crédito: Foto: Divulgação ) Jogada10 Jogada10

Santos e Palmeiras fazem, neste domingo (31), o jogo de ida da final do Campeonato Paulista, afinal, a bola vai rolar às 18h (de Brasília), na Vila Belmiro.

Já a partida de volta será disputada no outro domingo (07), às 18h, mas no Allianz Parque. Dessa forma, a final reúne os dois melhores times da fase de grupos da competição. O Palmeiras teve a melhor campanha, com 28 pontos em 12 jogos, contra 25 pontos.

Como chega o Santos

Como chega o Palmeiras

SANTOS X PALMEIRAS Campeonato Paulista de 2024 – Final – Jogo de ida

Data e horário: 31/03/2024, às 18 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

SANTOS: João Paulo; Aderlan, Gil, Joaquim e Felipe Jonatan; João Schmidt, Diego Pituca, e Giuliano; Otero, Guilherme e Furch. Técnico: Fábio Carille

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Luan e Murilo; Mayke, Aníbal Moreno, Zé Rafael, Raphael Veiga e Piquerez; Endrick (Rony) e Flaco López Técnico: Abel Ferreira

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza

Auxiliares: Marcelo Carvalho Van Gassee Fabrini Bevilaqua Costa

