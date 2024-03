Botafogo x Boavista: onde assistir, escalações e arbitragem

Botafogo aplicou 4 a 0 no jogo de ida e colocou uma mão na taça - (crédito: Foto: Vítor Silva/BFR) Jogada10 Jogada10

O Botafogo recebe o Boavista, neste domingo (31), pela partida de volta da final da Taça Rio. A bola vai rolar às 18h30, no Nilton Santos. Como o Glorioso aplicou 4 a 0 na ida, a equipe carioca deve entrar em campo apenas para “cumprir tabela” e confirmar o título entregue às equipes que ficaram entre 5º e 8º na primeira fase do Carioca.

Dessa forma, há a possibilidade de o Botafogo jogar com o time reserva ou misto. Inclusive, porque na próxima quarta-feira (03), o Glorioso recebe o Junior Barranquilla (COL), às 19h, pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores. Nesta semana, o Bota acertou a contratação do treinador português Artur Jorge, mas que ainda não estreará no comando.

Onde Assistir: A partida terá transmissão dos canais GOAT e da Bandsports.

Como chega o Botafogo:

O atacante Jeffinho se recuperou de uma lesão no músculo adutor da coxa direita e tem boas chances de ser relacionado. Outro recuperado de contusão e com boas chances de jogar é o volante Patrick de Paula. No entanto, ambos devem começar no banco de reservas. Por outro lado, John, Luiz Henrique, Pablo e Jacob Montes seguem fora de combate.

Como chega o Boavista:

A equipe de Saquarema segue sem poder contar com Ary, Léo Oliveira e Berê, mas terá todo o resto do elenco à disposição do treinador José Quadros. O time quer terminar a Taça Rio da forma mais honrosa possível após ser goleado em Bacaxá.

BOTAFOGO X BOAVISTA

Taça Rio de 2024 – Final – Jogo de volta

Data e horário: 31/03/2024, às 18h30 (de Brasília)

Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

BOTAFOGO: Igo Gabriel; Mateo Ponte, Bastos, Kawan, Hugo; Newton, Kauê, Raí; Diego Hernández, Émerson Urso e Janderson. Técnico: Fábio Matias

BOAVISTA: André Luiz, Ludke, Mizael, Gabriel Almeida, Pablo Maldini e Alyson; William Oliveira, Crystopher e Ryan Guilherme; Cristian Renato e Jefferson Souza Técnico: José Quadros

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz

VAR: Rodrigo Nunes de Sá

