Gol de Raphinha garante mais uma vitória do Barcelona

Raphinha é celebrado após fazer o gol da vitória do Barcelona sobre o Las Palmas - (crédito: Foto: Pau Barrena via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Apesar do amplo domínio diante de um rival bem mais fraco, o Barcelona suou para vencer o Las Palmas, em casa, no Olímpico de Barcelona, por 1 a 0. Raphinha, numa assistência de João Félix fez o gol decisivo, já no segundo tempo.

O Barça foi aos 67 pontos, sustentando o segundo lugar, cinco atrás do Real Madrid (que ainda joga na rodada). O Las Palmas, que faz uma boa campanha para os seus objetivos, está em 12º lugar, com 37 pontos. Mas bem afastado da zona de rebaixamento.

Veja aqui a tabela de classificação do Campeonato Espanhol

Barcelona em cima. Mas gol só no 2º tempo

O Barcelona pressionou muito no primeiro tempo. Fez dois gols que foram anulados por impedimento, um deles de Raphinha. Mesmo com um jogador a mais desde os 25 minutos (o goleiro Alvaro Valles foi expulso por falta fora da área em Rafinha) , o time catalão foi para o intervalo amargando o empate sem gol . E com Lewandowski lamentando três chances perdidas, uma delas na trave.

No segundo tempo, a pressão seguiu até sair o gol, com Raphinha, aos 14 minutos. O português João Félix, pouco depois de entrar, recebeu pela esquerda, cortou para o meio e fez um lançamento pelo alto da zaga do Las Palmas. Encontrou Raphinha livre pela direita. O atacante cabeceou encobrindo o goleiro para, enfim, abrir a retranca dos visitantes.

A torcida espera mais gols do Barça. Mas o placar seguiu 1 a 0 até o fim e nem mesmo a entrada de Vitor Roque na vaga do apagado Lewandowski, aos 36 do segundo tempo mudou o panorama. Enfim, valeu pelos três pontos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.