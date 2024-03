Athletico derrota o Maringá e sai na frente na final do Paranaense

Antes disso, porém, o Athletico estreia na terça-feira (2), às 21h30, na Copa Sul-Americana, enfrentando o Sportivo Ameliano, no estádio General Pablo Rojas (a Nueva Olla, do Cerro Porteño), em Assunção, no Paraguai.

O jogo

Cuca inegavelmente surpreendeu ao escalar um time misto. Desse modo, Leo Godoy, Kaique Rocha, Fernandinho, Zapelli e Mastriani não iniciaram o jogo. Em suma, com uma abordagem mais defensiva, o Athletico conseguiu controlar o jogo contra o Maringá e impor seu ritmo. Os donos da casa enfrentaram dificuldades para criar oportunidades de ataque, enquanto o Rubro-Negro não acelerava. A primeira etapa teve poucas chances claras de gol, com cada equipe tendo apenas uma oportunidade, resultando num empate sem gols.

No segundo tempo, o Maringá aumentou a pressão. Avançando sua equipe, começou a pressionar mais a área . Cuca então decidiu introduzir Alex Santana e Felipinho, na tentativa de equilibrar as ações do Athletico. O jogo estava aberto, e a melhor oportunidade do time rubro-negro era com Canobbio enfrentando Tito. Após uma falta cometida pelo zagueiro dos donos da casa, Pablo decidiu cobrar diretamente a falta lateral. E ele acertou o ângulo aos 33 minutos. O gol que selou a vitória e colocou o Athletico com uma mão no bicampeonato.

