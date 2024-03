Milan vence e segue firme na vice-liderança do Italiano

Milan obtém resultado importante no Italiano - (crédito: Foto: Alberto Pizzoli/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

O Milan não deu sopa ao azar e, então, venceu a Fiorentina por 2 a 1, neste sábado (30), fora de casa, no Estádio Artemio Franchi, em Florença, pela 30ª rodada desta edição do Campeonato Italiano.

O Rossonero segue, desse modo, firme na vice-liderança do Calcio, agora, com 65 pontos, seis à frente da Juventus, terceira colocada. Porém, em relação à ponteira Inter de Milão, a história é diferente, afinal, a arquirrival soma 76 e caminha para o título nacional.

Já a Viola está em décimo, com 43, sem grande aspiração no Italiano.

Loftus-Cheek, recebendo uma bola de Rafael Leão, abriu o placar para o Milan, aos dois minutos da segunda etapa etapa, na terra do Renascimento. Beltran, aos cinco, deixou tudo igual. Mas o Rossonero queria mesmo comemorar. Assim, aos oito, Reijnders assistiu Leão, que saiu do papel de garçom para definir a partida.

Na próxima rodada, no dia 6 de abril, sábado, o Milan recebe o Lecce, no San Siro. Já a Fiorentina visita a Juventus, em Turim, no dia 7, domingo.

Jogos da 30ª rodada do Italiano

Sábado (30/3)

Napoli 0x3 Atalanta

Genoa 1×1 Frosinone

Torino 1×0 Monza

Lazio 1×0 Juventus

Fiorentina 1×2 Milan

Segunda-feira (1/4)

Bologna x Salernitana – 7h30

Cagliari x Verona- 10h

Sassuolo x Udinense – 13h

Lecce x Roma – 13h

Inter x Empoli – 15h45

