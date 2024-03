Manchester City x Arsenal: onde assistir, escalações, arbitragem

Haaland vai tentar levar o City a mais uma vitÃ?³ria. Mas desta vez o rival Ã?© duro: o lÃ?­der Arsenal - (crédito: AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Manchester City e Arsenal fazem um dos jogos mais esperados desta reta final do Campeonato Inglês. Afinal, trata-se do confronto do líder Arsenal, com 64 pontos, contra o terceiro colocado que tem apenas um ponto a menos. Os Citizens, que são os atuais tricampeões, jogam em casa e tentam, com o apoio da tocida, vencer e buscar a ponta (o Liverpool tem 64 pontos e ainda jogam na rodada). Este jogo será às 12h30 (de Brasília).

Vale lembrar que, no turno, o Arsenal venceu o City, 1 a 0, gol de Gabriel Martinelli. E os Gunners espera um bom resultado como visitante para sair de campo na liderança. Assim, encaminhando um título que persegue há duas décadas.

Onde assistir

A ESPN e a Star+ transmitem a partir das 12h30 (de Brasília).

Como está o Manchester City

O goleiro Ederson, recuperado da lesão que o tirou dos últimos jogos do City e o levou a ser cortado dos jogos da Seleção, retorna para a partida decisiva. Contudo, Guardiola não terá os defensores Walker e Stones e o atacante Grealish. Em compensação, De Bruyne, que vem voando nos treinos, mais uma vez estará em campo, o que será um terror para o Arsenal, já que ele tem histórico de algoz dos londrinos. Dessa forma, o craque belga será o municiador do trio ofensivo Foden, Haaland e Doku.

Como está o Arsenal

Durante a semana, havia a dúvida se Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli se recuperaria a tempo para a partida. Mas, tudo indica que sim e eles vão a campo. Com isso, Arteta deve colocar em campo o time que ele julga o ideal para buscar um resultado essencial na luta pelo título. Gabriel Jesus, ex-City, será opção no banco.

MANCHESTER CITY x ARSENAL

27ª rodada do Campeonato Inglês

Data e horário: 29/3/2024, 12h30 (de Brasília)

Local: Etihad, Stadium, Manchester ING)

MANCHESTER CITY: Ederson; Lewis, Dias, Akanji e Ake; Silva, Rodri e De Bruyne; Foden, Haaland e Doku. Técnico: Pep Guardiola

ARSENAL: Raya; White, Saliba, Gabriel e Zinchenko; Odegaard, Jorginho e Rice; Saka, Havertz e Martinelli. Técnico: Mikel Arteta

Árbitro: Anthony Taylor

Auxiliares: Gary Beswick e Adam Nunn

VAR: Jarred Gillett

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.