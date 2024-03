Braz confirma, e Carlinhos celebra chegada ao Flamengo: ‘Um sonho’

Carlinhos fez oito gols em 13 jogos no Cariocão 2024 - (crédito: Foto: Reprodução/BandSports) Jogada10 Jogada10

Destaque do Nova Iguaçu em 2024, Carlinhos será jogador do Flamengo. Vice-presidente de futebol rubro-negro, Marcos Braz confirmou a contratação do atacante neste sábado, antes da vitória sobre o Nova Iguaçu na final do Cariocão.

“Já está assinado. Carlinhos é jogador do Flamengo já. Nada tem (a ver) com a situação do Gabigol. É um jogador que já estávamos monitorando. A gente fez isso antes das finais porque entendemos que a gente poderia perder o jogador para clube aqui do Rio ou de fora do Brasil”, disse Braz ao “Goat”.

Após a partida, onde teve atuação discreta pelo bom desempenho defensivo do Flamengo, Carlinhos falou sobre a negociação. O jogador de 1,95m afirmou que chegar ao Rubro-Negro é um sonho, mas disse que primeiro o foco é na final do torneio estadual.

“É um sonho, desde criança todos sonham jogar no Flamengo, mas estou focado ainda no Nova Iguaçu. Quero ser campão no Nova Iguaçu para depois pensar no Flamengo. Um passo de cada vez”, afirmou Carlinhos à “Band”.

Cenário difícil

Com o placar de 3 a 0, Carlinhos comentou sobre a partida também. O centroavante lamentou a derrota, disse que será difícil reverter o placar, mas pediu foco no jogo de volta.

“A gente sabe da qualidade do Flamengo, maior investimento da América do Sul, mas o jogo é jogado. Temos que seguir acreditando até o fim. Tomamos os três gols hoje, mas tem outro jogo. Temos que trabalhar a semana toda, virmos forte psicologicamente no próximo domingo”, frisou.

