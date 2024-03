Pedro celebra fase artilheira no Flamengo: ‘Cada gol é um sonho realizado’

Pedro tem 116 gols com a camisa do Flamengo - (crédito: Foto: Divulgação/CRF) Jogada10 Jogada10

Autor de dois gols na vitória do Flamengo sobre o Nova Iguaçu, neste sábado, Pedro chegou a 11 gols em 11 partidas na temporada. Artilheiro do Cariocão, o centroavante vive grande fase e fez o gol de número 13 mil da história do clube. Após o jogo, afinal, ele comentou sobre o momento.

“Só tenho a agradecer a Deus por cada marca que eu atinjo aqui no Flamengo. É claro que o meu principal foco sempre vai ser o coletivo, sempre vai ser buscar o título nos campeonatos, mas eu fico feliz por cada marca que eu atinjo. Hoje a gente fez o gol 13 mil da história do Flamengo. Parabenizar a todos que passaram pelo Flamengo, a grandeza que é o clube, a instituição. Eu fico muito feliz por cada gol que eu faço com essa camisa. Cada gol que eu faço é um sonho que eu realizo”, disse Pedro à “Band” após o jogo de ida da final.

Com o triunfo por 3 a 0, o Flamengo está bem perto de confirmar o título estadual. Contudo, Pedro disse que é preciso respeitar o Nova Iguaçu e manter o foco, apesar do resultado positivo.

“Feliz pelo jogo, mas não tem nada ganho. Sabemos da dificuldade de enfrentar o Nova Iguaçu, chegaram com méritos na final. Temos que entrar com a mesma concentração na volta”, concluiu.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.