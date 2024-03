Tite elogia Nova Iguaçu e diz que Flamengo não pode relaxar na final do Cariocão

Tite está perto de conquistar primeiro título sob o comando do Flamengo - (crédito: Foto: Marcelo Cortes/CRF) Jogada10 Jogada10

O técnico Tite celebrou a vitória do Flamengo sobre o Nova Iguaçu, no jogo de ida da final do Cariocão, mas pregou cautela. Após o jogo no Maracanã, em entrevista coletiva, o comandante rubro-negro elogiou a equipe adversária e disse que ainda não tem nada decidido.

“Foi confronto do melhor ataque contra o terceiro melhor ataque. Com opções ofensivas. Com duas equipes que gostam de bola, gostam do jogo. O Carlos está muito de parabéns, mas não pouco, é muito. Falei para ele pessoalmente, falo de forma pública. A qualidade da equipe do Nova Iguaçu não é por acaso. Tem trabalho, talvez, muito superior ao meu. Porque ele não tem todo o aparato que o Flamengo me proporciona. E ele, sem todas essas condições, consegue fazer uma campanha exemplar. Eles tinham perdido um jogo, mas não tem nada decidido. É uma vantagem, sim, considerável, mas nós temos consciência” disse Tite.

O Flamengo agora vira a chave para a estreia da Libertadores, na terça-feira, diante do Millonarios (COL), antes do segundo jogo da final. E logo após o confronto com o Nova Iguaçu, o Rubro-Negro já tem mais um compromisso internacional. Dessa forma, Tite descartou poupar pensando no confronto da competição da Conmebol.

“Não (vou poupar). Eu aprendi na vida que, sempre, o próximo passo é o mais importante, e isso me fortalece numa coincidência se eu ficar olhando por cima da situação. Estou falando de coração aberto”, afirmou Tite.

Situação de Gabigol

O treinador do Flamengo também foi questionado sobre a situação de Gabigol. O atacante foi suspenso por tentativa de fraude em exame antidoping e só voltará aos gramados em abril de 2025, salvo reviravolta. O Flamengo tenta reverter o problema, e Tite prestou solidariedade ao camisa 10.

“O que eu posso fazer agora é ser solidário a ele. Mandei mensagem a ele, a gente quer ele o mais rápido possível de volta, mas quer também que essa situação no aspecto jurídico e diretivo seja resolvida. A situação tem as suas particularidades jurídicas no caso, que está sendo analisado. Enquanto departamento técnico, a gente está com ele, os profissionais estão acompanhando, fazendo treino específico dentro da base das leis. Pois tem uma situação legal. A gente está realizando esse aporte importante para que, pós-julgamento, a gente tenha ele de volta. Queremos ele de volta, se assim o julgamento determinar”, declarou.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.